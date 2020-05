Terni, auto si ribalta: a bordo coppia con un bimbo piccolo

Grande spavento e consguenze, ad un primo esame, fortunatamente non gravi per una famiglia ternana – una giovane coppia con bimbo – che viaggiava a bordo di una Volkswagen Polo che si è ribaltata nel primo pomeriggio di lunedì in viale Trieste. Si tratta di un incidente stradale autonomo: il conducente 26enne avrebbe perso il controllo del mezzo urtando dei pali che si trovano all’altezza di un distributore di carburanti, per poi ribaltarsi lungo la carreggiata. I tre – il bimbo ha appena 6 mesi ed era correttamente posizionato nel suo seggiolino – sono stati soccorsi dagli operatori del 118 e condotti in ospedale per accertamenti: le loro condizioni non sarebbero preoccupanti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni per i rilievi, gli agenti della squadra Volante per il primo intervento e la gestione della viabilità ed i vigili del fuoco ternani.

