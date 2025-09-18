di S.F.

La notizia era già emersa in avvio di estate e ora prende ‘corpo’ definitivamente. La Regione Umbria ha dato mandato al dirigente del servizio demanio/patrimonio all’acquisto dei locali al ‘Tulipano’ di Terni, «da mettere a

disposizione di Arpal Umbria per la sede del centro per l’impiego». Per palazzo Donini vale un impegno di spesa complessivo da 1 milione e 972 mila euro, Iva e oneri fiscali compresi.

LA RELAZIONE TECNICA SINTETICA

Si tratta di uno step successivo rispetto a quanto già autorizzato dalla Regione nei mesi scorsi (legge 5/2025) per una superficie complessiva da 954 metri quadrati. L’ok all’acquisizione c’è dopo la Marcangeli Giunio srl ha presentato il progetto per i lavori di ristrutturazione: in primis ci sarà – con atto notarile – un contratto preliminare di compravendita con tanto di caparra da 250 mila euro da versare alla società ternana. Quest’ultima ovviamente si attiverà con una polizza fidejussoria a garanzia. Firmano la responsabile del procedimento Tino Gaggio, la dirigente Francesca Pazzaglia, il direttore regionale Gianluca Paggi e l’assessore/vicepresidente della giunta Tommaso Bori. Del progetto se ne è occupato l’ingegnere Danilo Di Gioacchino.