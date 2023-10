Terni, chiosco-bar al parco Raggi: quattro contatti a vuoto, resta l’affanno

di S.F.

Il chiosco-bar nel parco David Raggi al quartiere Matteotti e l’affanno nel farlo ripartire. Il tema è stato trattato giovedì mattina al question time con protagonisti il capogruppo del Pd Francesco Filipponi ed il sindaco Stefano Bandecchi: l’impasse per ora resta, seppur ci siano stati diversi contatti.

MAGGIO 2022, VIA LIBERA ALL’UNICA OFFERTA. POI LO STOP

IL RESTYLING DEI PLAYGROUND IN PERIFERIA

Quattro a vuoto

A farsi avanti sui problemi del quartiere l’intero gruppo del Pd e Josè Kenny di Innovare per Terni. Filipponi ha ricordato le varie problematiche che interessano il quartiere, dalla sicurezza all’illuminazione, passando poi per il chiosco in abbandono – in passato anche vandalizzato – da tempo: «Il parco – ha spiegato il sindaco – sarà oggetto di riqualificazione con un progetto del Pnrr già assegnato (è quello legato ai playground periferici, ndr) e martedì c’è stato il sopralluogo dei tecnici con l’impresa. Illuminazione? Ripristinata in gran parte». Questione più complessa per l’affidamento della struttura: «Per il chiosco ci sono stati quattro contatti non andati a buon fine, nessuno lo ha voluto. Ora ne sono arrivati altri due e stiamo analizzando». Infine breve cenno all’installazione delle videocamere e la vigilanza notturna con passaggi ogni quindici minuti.