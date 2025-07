di Maria Luce Schillaci

Una chiusura importante perché riguarda una tabaccheria in pieno centro, a due passi dalla fontana di Tacito, uno degli spazi principali di Terni. Il motivo ufficiale della chiusura non c’è. Il fatto concreto è che è stata venduta la licenza dei tabacchi al vicino Caffè Zero, l’unico della catena in questione in città che non vendeva sigarette.

Ora potrà farlo, con l ‘acquisto della loro licenza. Tra l’altro il Caffè Zero di piazza Tacito tra un paio di settimane si riproporrà al pubblico con una nuova veste, ampliata ed elegante, come si addice ad una piazza principale di una città. Per il resto, il tabaccaio dell’angolo della piazza al momento ha chiuso ma il locale resta con il cartello ‘affittasi’. Vedremo che succederà.