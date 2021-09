Chiusura Mps borgo Rivo: «Fermare perdita servizi a Terni nord»

Un invito a «porre in essere tutte le azioni necessarie al fine di fermare la perdita in termini di servizi bancari della zona nord di Terni e di individuare possibili altri istituti bancari interessati a lavorare nella periferia nord». A chiederlo con un’interrogazione urgente rivolta al sindaco Leonardo Latini, all’assessore di competenza e al presidente del consiglio comunale Francesco Maria Ferranti è il capogruppo del Pd Francesco Filipponi: l’atto arriva dopo l’annuncio della Monte Paschi di Siena della chiusura della filiale di via del Rivo.

L’input

Filipponi spiega che «a causa di una riorganizzazione interna, il gruppo MpS intende chiudere la filiale sita in via del Rivo 19; non è la prima perdita in termini di servizi bancari della zona». Dunque la richiesta è di «valutare gli eventuali disservizi causati alla zona nord di Terni dalla chiusura della filiale sopraindicata e seguire con attenzione la gestione del personale impiegato nella medesima filiale affinché non vi siano esuberi, come dichiarato dalla direzione della banca Monte dei Paschi di Siena».