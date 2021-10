Terni: ciao Sergio, collezionista e cultore della storia cittadina

Attento e appassionato cultore della storia di Ternu, attraverso la sua straordinaria collezione di cartoline e stampe di Alterocca: Sergio Marigliani verrà ricordato per l’amore per la sua città, per la cura che metteva nelle cose, l’equilibrio ed il contributo culturale e di memoria che ha saputo offrire. È venuto a mancare sabato a Terni – aveva 79 anni – ed i funerali si terranno lunedì 1° novembre alle ore 14.30 nella chiesa di ‘San Giovanni Bosco’. In tanti, appresa la notizia, si sono stretti attorno al dolore dei familiari, esprimendo vicinanza, affetto e ricordando una figura che a Terni – e tutti lo riconoscono – ha dato un contributo importante e tangibile.

