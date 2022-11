Terni: cinghiale travolto da un’auto in via Proietti Divi

Ancora un incidente stradale con un cinghiale coinvolto, a Terni e lungo la ‘solita’ via Proietti Divi (zona comando vigili del fuoco). L’ungulato è spuntato all’improvviso in mezzo alla carreggiata, nel tardo pomeriggio di mercoledì, ed è stato travolto da un’auto in transito. L’animale è rimasto incastrato sotto le ruote posteriori e sul posto si sono portati gli agenti della polizia Locale e gli addetti del servizio veterinario della Usl Umbria 2. Poco dopo è morto. L’accaduto è stato verbalizzato dal personale dell’ufficio incidenti della Locale. Non risultano persone rimaste ferite.

Condividi questo articolo su