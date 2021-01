Terni, cinghiali in via Divi/Bramante: cartelli in attesa di soluzioni

In attesa delle riunioni in prefettura – l’ultima, prima delle feste, aggiornata a data da destinarsi – sono intanto spuntati i cartelli. Così anche i pochi automobilisti che non ne sono al corrente, o i più distratti, sapranno che lì, fra via Bramante e via Proietti Divi, a Terni, è facile imbattersi in qualche cinghiale. L’ultimo incidente stradale è avvenuto il 2 gennaio e non ha avuto particolari conseguenze, se non per il povero selvatico investito, poi soppresso. Il tavolo relativo alla problematica, presso il palazzo del Governo, verrà aggiornato in questi giorni e da Comune e Regione – con le forze di polizia pronte a riferire su come stiano andando le cose in termini di sicurezza – ci si attende un segnale. L’abbattimento è logicamente vietato, visto anche il contesto. L’azione più frequentemente adottata altrove, quella di catturare gli animali e trasferirli in aree anche boschive dedicate e distanti dalla città, sembra ancora lontana. Ecco così che fra le azioni, potrebbe essere valutata la posa di una recinzione elettrica a bassa tensione, in grado di circoscrivere la presenza degli ungulati in un determinato spazio e dissuaderli dall’arrivare fino a ridosso di strade, case e negozi. Altra alternativa è il cosiddetto ‘foraggiamento a scopo dissuasivo’, ovvero posizionando periodicamente del cibo in determinati punti per far sì che gli animali si spostino in maniera controllata. Soluzioni che, va ricordato, vengono valutate alla luce del fatto che la politica di contenimento, quella che vede impegnate direttamente le istituzioni e volta ad evitare che i selvatici raggiungano i centri urbani, nel caso di specie è semplicemente fallita.

