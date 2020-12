Terni, colpo di clacson per far spostare i cinghiali dalla strada

Condividi questo articolo su

















La presenza è cosa nota, lo confermano gli incidenti che periodicamente accadono da quelle parti. Così il video girato sabato 12 dicembre poco dopo le ore 14 da un lettore di umbriaOn, Simone Stentella, è ulteriore conferma che i cinghiali, fra via Bramante e soprattutto via Proietti Divi, sono di casa. Di giorno la visibilità aiuta e un colpo di clacson è sufficiente per farli spostare dalla strada. Di sera, quando scende il buio, il rischio di impattare aumenta. E la situazione non sembra affatto migliorare.