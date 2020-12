Terni, cittadini ligi alle norme anti Covid: 17 sanzioni in 6 giorni

Oltre 1.800 persone controllate, dal 23 al 28 dicembre, per verificare il rispetto delle normative anti-Covid, con sole 17 multe elevate, la quasi totalità nelle giornate ‘rosse’, quelle cioè comprese tra la vigilia di Natale e domenica. Cittadini piuttosto disciplinati in provincia di Terni, stando ai dati pubblicati dalla prefettura in merito ai servizi svolti dalle forze dell’ordine, in occasione delle festività natalizie, nell’ambito delle misure di contenimento del coronavirus. Precisamente sono state 1.834 le persone fermate per i controlli, 1.211 solo tra il 24 e il 27 dicembre. Sempre nell’intero periodo compreso tra il 23 e il 28 dicembre sono stati inoltre in totale 183 gli esercizi commerciali verificati, nessuna irregolarità è stata riscontrata. Per quanto riguarda invece le sanzioni amministrative da 400 euro ciascuna, 15 su 17 sono state comminate nelle giornate rosse.

TERNI, CONTROLLI ‘SERENI’ NELLA GIORNATA DI NATALE

SPECIALE COVID – UMBRIAON