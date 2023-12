Terni, Cmm: via la Trust Italia dopo 12 anni, Comune ‘perde’ 25 mila euro

di S.F.

Il tema è noto da tempo, d’altronde già a giugno se ne era parlato in III commissione. «La Regione ha comunicato che dal 2024 non avrà più in conduzione i locali, risolve il contratto di locazione», aveva specificato al tempo l’assessore al bilancio Michela Bordoni. Dunque nell’anno in entrata ci sarà da pensare a come utilizzare gran parte degli spazi al centro multimediale di Terni. Nel contempo c’è chi ha già lasciato da qualche mese e, di conseguenza, per il Comune è ora di ‘tagliare’ l’accertamento.

GIUGNO 2023: «REGIONE RISOLVE IL CONTRATTO»

2021, I FITTI ATTIVI DEL COMUNE DA MEZZO MILIONE DI EURO

Via la Trust Italia

In avvio di ogni anno il Comune accerta le entrate per i fitti attivi – leggasi le entrate per i contratti di locazione – e per il 2023 era stato messo nero su bianco un importo di 33.714 da parte della Trust Italia Spa, il cui contratto per 224 mq fu stipulato nell’aprile 2011 dalla Umbria Servizi Innovativi Spa. Niente rinnovo e locali lasciati alla scadenza prevista, vale a dire il 31 marzo 2023: il risultato è che palazzo Spada nei giorni scorsi ha ridotto l’accertamento per 25 mila euro visto che il canone maturato è solo per tre mesi. A maggio infine è stato sottoscritto il verbale di ripresa in possesso dell’immobile. Per quel che concerne la Regione (nel 2023 accertato un affitto da 149 mila euro, negli anni precedenti era più alto) si attende la conclusione della riqualificazione dell’edificio in via Saffi che, salvo ritardi, sarà completato nella prima parte del 2024.

LUGLIO 2022, VIA SAFFI: L’APPALTO AGGIUDICATO

IL BRICCIALDI PUNTA IL CMM: PROGETTO DA OLTRE 6 MILIONI DI EURO

Le altre società

Al Cmm per ora – ci basiamo su documenti ufficiali – continuano a pagare l’affitto al Comune la Connesi ex Ict Valle Umbra (2.271 euro), Snap srl (5.548), Telecom Spa (5.151), Terni Reti (20.430), Aeralnet srl (12.786) e PuntoZero (16.590), oltre alla Regione. Nel corso del tempo è poi cessato il contratto di locazione con la Teseo Informatica sas. Da ricordare che per il centro multimediale è in piedi il progetto dell’istituto Briccialdi per il trasferimento.