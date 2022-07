Terni, ex sede Genio civile via Saffi: maxi appalto da 3 milioni verso Perugia

di S.F.

Adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell’edificio regionale – ex sede del Genio civile – di via Saffi, a Terni, c’è la proposta di aggiudicazione. È in dirittura d’arrivo l’iter per arrivare all’avvio dei lavori a pochi passi dalla sede della Ternana in via della Bardesca: martedì mattina l’apertura delle offerte dopo il recente avvio della procedura negoziata. L’appalto va verso Perugia.

L’AGGIUDICAZIONE PER IL PROGETTO

Gara corposa

C’è da lavorarci un bel po’ per rimettere in sesto l’edificio. D’altronde basta vedere le cifre per rendersi conto del tipo di attività: l’importo complessivo a base di gara è di 3 milioni 111 mila euro, dei quali 2,1 soggetti a ribasso, 797 mila euro come costo minimo presunto della manodopera e gli altri per questioni legate alla sicurezza. Il termine di ultimazione dell’opera è indicato in 420 giorni naturali e consecutivi rispetto alla data di verbale di consegna. Oltre un anno.

C’è la Calzoni SpA

Martedì mattina il check delle offerte: ne sono arrivate tre. Si tratta dell’abruzzese ArcheoRes, dell’Rti guidata dalla Sensi Leonello srl e, a chiudere il cerchio, della Calzoni SpA di Fontignano di Perugia. La proposta di aggiudicazione riguarda quest’ultima con un ribasso offerto del 21,311%. Per ora c’è il via libera provvisorio, ora ci saranno tutte le verifiche del caso e, se dovesse filare tutto liscio, l’efficacia definitiva. «Il criterio di aggiudicazione è il prezzo più basso, determinato mediante ribasso unico percentuale sull’elenco dei prezzi posto a base di gara», viene specificato.