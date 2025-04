di S.F.

Co-progettazione e futura gestione del centro giovanile Sant’Efebo, chiuso il cerchio sulle ammissioni dopo l’avviso pubblico lanciato dal Comune di Terni a febbraio. Sono quattro i partner privati coinvolti.

FEBBRAIO 2025, L’AVVISO PER IL CENTRO GIOVANILE SANT’EFEBO

Il via libera – firmato dal dirigente alle politiche giovanili Francesco Saverio Vista – c’è per l’Actl con un punteggio di 85, Nel Grimorio Asd con 75, l’Accademia del tempo libero con 75 e, infine, la Medieval fencing asd con 50. Della questione se ne sta occupando in prima battuta il responsable del procedimento, ovvero il funzionario con elevata qualificazione Gian Luca Diamanti.

L’obiettivo è arrivare alla nuova convenzione per la struttura di largo Bucciarelli 19: «L’idea fondante è salvaguardare il centro giovanile S. Efebo, storico motore di aggregazione sociale e giovanile per il quartiere San Valentino e per la città tutta, che ha dato da cinquanta anni risposte al disagio sociale ed alle aspettative giovanili». Ora tocca ai partner.