Terni, colori ‘antismog’ per il nido Arcobaleno

Nuovo look – con un occhio all’ambiente e alla salute – per l’asilo nido Arcobaleno di strada delle Grazie a Terni. Grazie al patto di collaborazione ‘Terni Respira’ stipulato dall’assessorato comunale al welfare con la coop sociale Eurocolor, è stato possibile ritinteggiare alcuni spazi interni ed esterni con una vernice ‘antismog’. Si tratta – spiegano dal Comune – della tecnologia ‘airlite’, brevettata e certificata, basata su una nanotecnologia bicomponente che miscelata diventa pittura tecnologica: è in grado di assorbire l’anidride carbonica presente in atmosfera, trasformandola in aria ‘pulita’.

Quali vantaggi

«Il patto di collaborazione per l’asilo – dicono il sindaco Leonardo Latini e l’assessore Cristiano Ceccotti che nei giorni scorsi si sono recati nella struttura, accompagnati anche dall’assessore all’ambiente Benedetta Salvati – aveva come tema la tutela dell’ambiente, la valorizzazione e la rigenerazione di un edificio particolare come quello di un asilo nido. Per questo siamo particolarmente contenti che l’asilo Arcobaleno, grazie all’intervento eseguito, sia diventato più accogliente per i bambini e che possa testimoniare da un lato una rinnovata attenzione per l’ambiente e il decoro cittadino e dall’altro il proseguimento di una nuova stagione di collaborazione tra cittadini, in questo caso la cooperativa sociale Eurocolor, e il Comune di Terni». «I bambini che frequentano quegli spazi – spiegano i tecnici – potranno ora avere a disposizione aria più pulita e sapere che il posto in cui giocano e imparano è un luogo amico dell’ambiente. Airlite, infatti, oltre a pulire l’aria, funziona come sostanza disinfestante eliminando batteri, muffe e cattivi odori, garantendo quindi una permanenza salubre all’interno dei suoi spazi».