Terni, comignolo in Eternit preoccupa i residenti: c’è l’esposto

Un comignolo che preoccupa i residenti della zona. È quello di un forno di Campomicciolo (Terni) e oggetto di un esposto alla Usl Umbria 2 relativo alle emissioni dello stesso ma anche alla sua natura, in quanto realizzato in Eternit. Al momento al passo – la segnalazione all’autorità sanitaria – non avrebbero fatto seguito provvedimenti né accertamenti. Ma i timori dei cittadini non si sono certo attenuati.

Le questioni

Accanto ai cattivi odori, i denuncianti rimarcano il fatto che il comignolo sia in Eternit, materiale vietato da anni e che, nella struttura in questione, presenterebbe delle crepe nella parte bassa del manufatto. Ciò, unito all’assenza di filtri, ha portato i diretti interessati ad inviare l’esposto. Due anni fa il primo sopralluogo della proprietà dell’immobile che utilizza il camino, ma da allora nulla si è mai mosso e la richiesta è di un intervento che risolva definitivamente la questione.