Lasciare il centro per riaprire fuori. Negli ultimi anni tante attività lo hanno fatto, in particolar modo per posizionarsi al Cospea Village. Ora c’è un’altra novità del genere a Terni.

Sta infatti per riaprire Calliope, un tempo attivi in corso Tacito. Lo farà in strada di Cardeto 65, al posto (la chiusura c”è stata da poco) di ‘Casa’. Nel contempo al Suape del Comune sono state depositate istanze di apertura per via Lungonera Savoia 12 (settore alimentare), viale dello Stadio 31-33 (alimentare, bar Sorriso), corso Vecchio 32-34 (estetista) e corso Tacito 88 (non alimentare).

Le cessazioni/sospensioni invece riguardano via Bramante 31 (alimenti/bevande) e via Castello 19 (non alimentare).