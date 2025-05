Un bel po’ di novità emergono dal Suape – Sportello unico per le attività produttive e l’edilizia – del Comune di Terni e non solo in termini di attività commerciali. Non è mancato il deposito di aperture e cessazioni negli ultimi giorni.

La principale – in questo caso è la stesso locale ad aver esposto la novità – riguarda il negozio Casa di via Bramante: «Svendita totale per chiusura attività». Da quanto appreso ci sarebbe già pronta una nuova catena per prenderne il posto. Al Suape è stata depositata poi la cessazione/sospensione dell’esercizio di vicinato nel settore alimentare in strada Monte Caperno 5, a Piediluco (sotto la Madonna dell’Eco), dove nel tempo ha operato un ristorante. Cessazione/sospensione anche per l’attività in via Barberini 9.

Per quel che riguarda le aperture c’è da segnalare quella in via Roma 114 (un negozio che ha a che fare con i cellulari, a gestirlo un ragazzo asiatico) e, nella stessa, al civico 59 sempre nel settore alimentare: in quest’ultimo caso ci sono preparativi ancora in corso. Altra novità riguarda il quartiere di Gabelletta, con istanza depositata al Suape: al civico 137 è in arrivo Noemi Beauty. Aperture anche nelle frazioni: una nel settore alimentare in via Edmondo De Amicis 1 (Papigno) e l’altra per un’officina di autoriparazione/carrozzeria/gommista in corso Quattro Novembre 9 a Piediluco. Lavori in corso anche in via Cavour per una prossima apertura.