di S.F.

Diverse le novità in ambito commerciale a Terni – già depositate al Suape o comunque in arrivo – sia nel centro cittadino che in periferia. In particolar modo si registrano ‘movimenti’ in corso Tacito e corso del Popolo tra cessazioni ed aperture.

In corso del Popolo c’è già l’effettiva cessazione del punto Euroufficio al civico 52, a pochi metri dalla pizzeria Europa. Dall’altro lato – sempre in corso del Popolo – è pronto a prendersi il suo spazio Pan di Zucchero, attività al momento attiva lungo via Roma.

Nei giorni scorsi c’è invece chi ha depositato l’apertura al civico 97 di corso Tacito, a pochi passi dall’ex foresteria: si tratta di EpìLate, settore estetica. Passando in via Cavour, al civico 121, spunta una scia di avvio per l’esercizio di alimenti e bevande riguardante circoli aderenti ad enti/organizzazioni nazionali: si prospetta la ripartenza dell’ex Bla Bla Bla.

Spazio poi alle aperture in via Villesiepi (non alimentare), via Corradi 1 (struttura media, non alimentare) ed un ampliamento in via Piave 35, 37 e 39 legato all’attività di bar già esistente. In via Roma apertura al civico 59 (ex Toasty) ed un trasferimento al civico 195. Per quel che concerne le cessazioni risultano quelle di viale di Porta Sant’Angelo al civico 31 (non alimentare) e via del Rivo 65 (sempre non alimentare).