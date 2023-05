Terni: compra alcolici e li vende a minorenni. Multa da 160 euro

Controlli a tappeto delle forze dell’ordine in occasione della ‘notte rosa’ a Terni: in campo polizia di Stato, carabinieri, Guardia di finanza e polizia Locale. Sotto la lente anche il consumo di alcol da parte di minorenni e, in questo ambito, un maggiorenne è stato sanzionato dalla divisione amministrativa della polizia di Stato per 160 euro. Secondo quanto ricostruito, avrebbe acquistato bevande alcoliche per poi e cederle ad alcuni minorenni, in modo di ‘aggirare’ la norma. Su un altro fronte, sono state tre le sanzioni elevate dai carabinieri per la violazione dell’ordinanza sindacale ‘anti vetro’, mentre tre persone sono state sanzionate per atti contrari alla pubblica decenza, in quanto sono state sorprese ad urinare in luogo pubblico e ancora un’altra per ubriachezza. Il titolare di un locale è stato infine sanzionato per occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione.

