di S.F.

«Il numero ingente di richieste di iscrizione ai nidi comunali pervenute alla direzione istruzione alle quali è stato possibile dare risposta solo in misura parziale». Questa la motivazione principe che ha portato il Comune di Terni e modificare di nuovo il Piao, iil Piano integrato di attività e organizzazione, nella sezione del capitale umano. Con tanto di variazione al bilancio.

IL NUOVO PIANO DEL FABBISOGNO 2025-2027 DEL COMUNE CON L’ULTIMA MANOVRA

ANNO 2025-2026: LE DOMANDE SONO 204, LE ASSEGNAZIONI 82

Per far fronte alla situazione dei nidi, palazzo Spada si muove con l’assunzione a tempo pieno e determinato – per nove mesi – di tre istruttori educativi con un costo quantificato di oltre 50 mila euro sul bilancio. Non solo: «L’aumento di 15 posti nido comporta un aumento potenziale ma sostenibile dei costi indiretti presunti di 57.538 euro», viene sottolineato. Per quel che concerne le entrate, l’incremento dei posti per i bimbi comporta un potenziale surplus di 35.642 euro.

SETTEMBRE 2025, LA SCELTA PER LE GRADUATORIE VIGENTI

IL PIAO ORIGINARIO 2025-2027 E LE PROGRESSIONI VERTICALI

Tutto ciò a causa dell’attuale dotazione organica del personale educativo dell’ente e «la necessità di garantire il rapporto adulto/bambino». Con l’assunzione di tre istruttori educativi full time sarà «possibile procedere alla istituzione di ulteriori classi di bambini garantendo così una pronta risposta alle esigenze di ulteriori utenti». Una spesa possibile anche grazie alle economie derivanti dal minor esborso per le assunzioni 2024-2025.

IL CONCORSO IN ATTO PER 2 FUNZIONARI VIGILANZA: 31 AMMESSI

LUGLIO 2025, COMUNE SCATENATO SUI TRIBUTI: SALE IL MARGINE PER LE ASSUNZIONI

C’è inoltre la rimodulazione – sempre sul tema Piao – delle assunzioni a tempo determinato previste a carico del fondo povertà 2022-2023 a decorrere dall’annualità 2026 tra funzionari assistenti sociali, istruttori amministrativi, funzionari amministrativi e psicologo. Firmano il sindaco Stefano Bandecchi, il direttore generale Claudio Carbone e la dirigente ad interim alle risorse umane – nonché responsabile del procedimento – Grazia Marcucci.