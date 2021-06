Concorsi Comune Terni Preselezioni in mano a società genovese

di S.F.

Il concorso è stato pubblicato in gazzetta ufficiale lo scorso 26 gennaio con scadenza fissata al 25 febbraio. Ora per l’assunzione di 18 posti di istruttore di vigilanza – categoria C – a tempo pieno e indeterminato per il Comune di Terni è ora di procedere con la preselezione visto il numero di domande arrivate a palazzo Spada: in tal senso il compito è stato affidato per 21.500 euro – oltre Iva – ad una società genovese, la Merito srl. Tempi di consegna? Quattro mesi.

I posti, le domande e l’urgenza

Dei 18 posti in ballo 4 sono con riserva a favore dei militari volontari delle forze armate e 5 al personale dipendente del Comune di Terni in possesso dei requisiti previsti dal bando. Sono 548 le istanze pervenute all’amministrazione per la partecipazione e l’affidamento alla Merito srl – viene specificato – avviene con urgenza per proseguire l’iter. Stesso discorso per altre due procedure: riguardano i 3 posti per istruttore geometra (189 candidati) ed i 5 per il ruolo di coordinatore di vigilanza (136 persone in lizza). Se ne occuperà sempre la società ligure, scelta dopo aver richiesto un preventivo a quattro ditte (Logos Pa, Ces consulenze e selezioni e Intersistemi Italia Spa le altre).