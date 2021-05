Polizia Locale Terni: «Allo stremo. Troppo vecchi e pochi»

Giovanni Deangelis

Responsabile segreteria regionale Csa

II Corpo di polizia Locale di Terni è allo stremo. I suoi organici sono al minimo storico degli ultimi 40 anni, e l’età media dei suoi appartenenti è di 57. Sono troppo vecchi e troppo pochi. Pensare che, nonostante tutto, garantiscono ancora turni settimanali h24 su tre turni effettivi ed il restante in reperibilità.

IL CONCORSO PER 18 ISTRUTTORI DI VIGILANZA

Spesso però con pattuglie composte da agenti che hanno piu di sessanta anni. In questo modo hanno comunque continuato a lavorare, specialmente nello scorso anno 2020, quando tutto il Comune di Terni era in smart working. Hanno svolto il lavoro in presenza continuamente con servizi dedicati al contenimento della pandemia. Considerate che dal massimo storico di 128 unità, ora sono fermi a circa 90 unità. I coordinatori che erano 25 ora sono ridotti a 5 elementi.

Nonostante questo i servizi che sono propri del Corpo di polizia Locale sono da sempre garantiti. II Comune ha promesso l’arrivo di 18 unità spalmate in tre anni, ma finora si è formata solo la commissione di concorso, mentre il concorso interno per tre ufficiali che è stato espletato aspetta il suo compimento con la nomina dei vincitori, a tutt’oggi ancora non avvenuta. Non c’e a nostro avviso alcuna certezza sui tempi di espletamento dei concorsi esterni da agente e da ufficiale.

Stando così le cose non sara più possibile garantire lo stesso standard di prestazioni lavorative e coprire tutte le tipologie di servizio giornalmente richieste nelle diverse fasce orarie. A fronte di questa situazione è stata chiesta una trattativa urgente per sapere quali azioni intende intraprendere l’amministrazione comunale per la risoluzione dei problemi e per garantire un servizio idoneo alla cittadinanza.