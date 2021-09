Terni, bando polizia Locale: 84 ammessi alla prova fisica

di S.F.

Prova preselettiva alle spalle, ora si entra nella fase decisiva. Erano in 537 e ne sono rimasti 84: il Comune di Terni ha pubblicato giovedì la lista degli ammessi alla prova fisica legata al concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 18 istruttori di vigilanza di categoria C. Le donne sono meno di 15. Il prossimo appuntamento è fissato al 4 ottobre, quando i candidati – nel rispetto delle normative anti Covid – dovranno presentarsi al camposcuola ‘Casagrande’ per i piegamenti sulle braccia ed il chilometro di corsa.

L’ELENCO COMPLETO DEGLI AMMESSI/E: LEGGI

L’efficienza fisica

Non ci sarà alcuna attribuzione di punteggio, solo l’eventuale via libera all’idoneità: «Si precisa che non potranno essere utilizzati – viene specificato nel documento a firma della segretaria della commissione esaminatrice, Manuela Schibeci – gli spogliatoi della struttura. La mancata presentazione nel giorno ed ora della convocazione, anche per causa di forza maggiore, è considerata a tutti gli effetti di legge espressa rinuncia e non consentirà la prosecuzione delle successive prove del concorso». Si inizierà con i piegamenti sulle braccia: in caso di esito negativo ci sarà l’immediato taglio senza attendere la prova di corsa.

Tutti al camposcuola. Chi giudica



Per l’accesso al ‘Casagrande’ è richiesto il Green pass o il referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti. A giudicare sono la comandante della polizia Locale di Terni, Gioconda Sassi, la dirigente all’istruzione – anche al welfare ad interim – di palazzo Spada Donatella Accardo (ne sa qualcosa in tema di sport considerando che nel 2019 è stata campionessa regionale assoluta dei 10.000 metri in pista, all’attivo anche maratone e gare di triathlon) e il numero uno della polizia Locale di Rocca di Papa, Gabriele Di Bella.