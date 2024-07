Terni, concorso polizia Locale: si presentano in 191 su 683. Tre ‘tagli’ dopo la prova fisica

di S.F.

Sono 196 gli ammessi con riserva alla prova scritta di settembre del concorso del Comune di Terni per l’assunzione di 20 istruttori di vigilanza. I test fisici – corsa di 1 chilometro e piegamenti sulle braccia – all’aviosuperficie si svolti nel corso degli ultimi giorni e ora c’è l’esito firmato dalla dirigente alle risorse umane Grazia Marcucci.

LA COMMISSIONE PER IL CONCORSO. POI L’INTEGRAZIONE

GIUGNO 2024, 15 INGRESSI DALLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Le domande di partecipazione erano state 683 – come noto per tre mesi il concorso è rimasto in standby per consentire l’ultimazione della procedura di manifestazioni di interesse – ma a presentarsi sono stati appena i 191. Risultato? Avanti in 188 perché in tre sono stati ‘tagliati’ per il mancano superamento dell’idoneità fisica. Ma c’è altro.

LE NUOVE DATE: PROVA SCRITTA A SETTEMBRE

GIUGNO 2024: SI PUNTA SU ALTRE GRADUATORIE

Ai 188 se ne aggiungono ulteriori 8 perché «hanno presentato validi giustificativi per l’assenza alla sessione ordinaria». La sosterranno appena riconvocati, «anche all’esito dell’espletamento delle prove scritte o orali ed in ogni caso». La commissione giudicatrice ha ritenuto legittime ed efficaci attestazioni «ai fini della valutazione circa l’oggettiva impossibilità degli stessi a presenziare». Gli altri sono rinunciatari. In ogni caso durante l’iter si potranno ulteriormente accertare la sussistenza dei requisiti.