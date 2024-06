Terni, polizia Locale: firme e rinforzi

di S.F.

La tortuosa procedura è stata abbastanza lunga ma alla fine, tra una polemica e l’altra, le firme sono arrivate. Ecco i primi rinforzi – al netto delle stabilizzazioni dei mesi precedenti – per la polizia Locale in seguito all’iter per le manifestazioni di interesse: lunedì non sono passate inosservate le persone di passaggio in Comune per l’ingresso a tempo pieno ed indeterminato. Da quanto appreso sono quattordici istruttori di vigilanza rispetto ai venti complessivi inseriti nel piano. I restanti? Da ricordare che il concorso comunale è ‘congelato’ ormai da quasi tre mesi ed in teoria ora dovrebbe sbloccarsi proprio per le restanti assunzioni. In tal senso si attendono novità a stretto giro e non solo su questo fronte. Ad aprile – tornando in tema manifestazioni di interesse – c’era stato il via libera per attingere dalle graduatorie di Cantalupo in Sabina, Canino, Ischia di Castro, Tarquinia e Vignanello.