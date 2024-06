Terni, polizia Locale: si ‘punta’ su Termoli, Celano, Morcone e Torrita Tiberina

di S.F.

Le assunzioni chiuse finora grazie alla procedura di manifestazioni di interesse – il concorso riprenderà più avanti – sono quindici su venti e allora ecco che il Comune di Terni è pronto a ‘pescare’ da altre graduatorie rispetto a quelle già individuate nel mese di aprile per gli istruttori di vigilanza. Novità anche per quel che concerne l’ulteriore funzionario da assumere.

3 GIUGNO 2024, PRIMI RINFORZI DA ALTRE GRADUATORIE

APRILE 2024, LE PRIME GRADUATORIE UTILIZZATE PER LE ASSUNZIONI

I primi quindici istruttori di vigilanza sono arrivati a Terni grazie alle graduatorie di Cantalupo in Sabina, Canino, Ischia di Castro, Tarquinia e Vignanello. Con loro le sottoscrizioni dei contratti individuali ci sono state rispettivamente il 3 e il 5 giugno (per loro iniziata l’attività). Ora si punta su altre ‘liste’ con candidati idonei all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato: c’è il semaforo verde per Torrita Tiberina (Roma), Celano (L’Aquila, Abruzzo), Termoli (Campobasso, Molise) e Morcone (Benevento, Campania).

MARZO 2024, ‘CONGELATO’ IL CONCORSO

FUNZIONARI, IN ARRIVO MASSIMO AMATI

In questo modo – si legge nel documento istruttorio firmato dalla dirigente alle risorse umane Grazia Marcucci, il responsabile del procedimento è invece il funzionario Luca Sbordoni – si può «concludere il procedimento dello scorrimento delle graduatorie al fine di completare celermente le assunzioni per il profilo di istruttore di vigilanza per l’anno 2024, salvo buon fine, e di essere nelle condizioni di riprendere la procedura concorsuale per il fabbisogno di personale previsto per le annualità 2025-2026 come da documento programmatico». Vale a dire il concorso che, come noto, è in stand-by da marzo. Vedremo. Firma anche il sindaco Stefano Bandecchi.

Focus anche sulla procedura di mobilità esterna volontaria che, un paio di mesi fa, ha consentito solo di assumere Massimo Amati dalla Usl Umbria 2. Anche in questo caso palazzo Spada ha deciso di prendere da graduatorie attive per il secondo ingresso di un funzionario: due i riscontri pervenuti al Comune, vale a dire Stroncone e Montefranco. Si parte dal primo.