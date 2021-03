Terni, conduzione cani e controlli: scatta il servizio di vigilanza

Verbali di accertamento e contestazione di sanzione amministrativa per la corretta conduzione dei cani. Da lunedì potranno procedere in tal senso le associazioni che svolgono attività di guardia zoofila: si tratta del ‘patto’ di fine 2020 per l’aumento dei controlli con focus in particolar modo su deiezioni e randagismo.

DEIEZIONI E RANDAGISMO, IL ‘PATTO’ PER I CONTROLLI

Cosa potranno fare

Da palazzo Spada specificano che le guardie convenzionate potranno «verificare la corretta attuazione da parte dei proprietari di alcune delle norme principali per la conduzione dei cani, come la conduzione al guinzaglio, la raccolta degli escrementi, il possesso dei documenti di iscrizione all’anagrafe canina e l’avere con sé la museruola nei casi richiesti». «Questa possibilità – il commento degli assessori Giovanna Scarcia e Cristiano Ceccotti – deriva da una convenzione innovativa stipulata tra Comune e associazioni di volontariato che si occupano della tutela degli animali, per lo svolgimento di attività di vigilanza, controllo e prevenzione sulla corretta conduzione degli animali d’affezione. Con la collaborazione delle associazioni, che ringraziamo per la disponibilità miriamo a migliorare il controllo all’interno dei parchi cittadini, la tutela dei diritti dei cani e dei loro proprietari che si comportano secondo le regole e garantiamo più efficacemente a tutti i cittadini il diritto a vivere gli spazi verdi e le vie e piazze in tranquillità, sia sotto l’aspetto igienico-sanitario, che di sicurezza personale».