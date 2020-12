Terni, deiezioni cani e randagismo: ‘patto’ per aumento controlli

di S.F.

Guardia nazionale ambientale, Aeza, Cers e le guardie eco zoofile della Prociv Collescipoli. Sono le quattro associazioni di volontariato – tutte iscritte al registro regionale – che sono pronte ad entrare in azione a Terni per l’attività di vigilanza e controllo nell’ambito della tutela ambientale e degli animali: palazzo Spada ha deciso di affidarsi a loro per incrementare i controlli su due aspetti in particolar modo, la raccolta delle deiezioni e il randagismo. Coinvolta anche al polizia Locale.

La motivazione di base: i cani

L’iter scatta perché sulla tematica l’amministrazione ritiene urgente «produrre un più elevato impegno», con mirino puntato sulla problematica legata al «crescente numero di animali d’affezione ed in particolare di cani, presenti in città». Tirati in ballo motivi igienici-sanitari e di sicurezza personale per il diritto a vivere «gli spazi verdi e le vie e piazze cittadine in tranquillità». Chiusa la premessa si passa alle intenzioni, vale a dire potenziare le «azioni per il decoro urbano ed ambientali della città» in quanto sono arrivati esposti e segnalazioni riguardanti diversi aspetti: la mancata raccolta delle deiezioni, la mancanza di microchip che «determina l’incremento del fenomeno del randagismo sul territorio comunale» e anche la «non corretta conduzione dei cani, che aumenta gli

scenari di rischio per la popolazione».

Il protocollo sperimentale

Cosa succede dunque? In sostanza gli operatori delle associazioni – avranno potere sanzionatorio anche loro se vedono qualcosa che non va – e gli agenti della polizia Locale gireranno per parchi e aree verdi a verificare il corretto comportamento dei cittadini dopo aver sottoscritto il protocollo operativo – sperimentale – valevole per un anno. I responsabili del procedimento sono la tenente Manuela Schibeci per la polizia Locale ed il funzionario tecnico Federico Nannurelli per l’ufficio benessere degli animali ed il decoro urbano/ambientale.