Terni: conferenza aperta a tutti sui problemi più comuni in ambito urologico

Appuntamento con la salute al Centro sociale e culturale per anziani di Terni, in corso Tacito 146, il giorno venerdì 24 maggio alle ore 15.30. L’equipe di urologia dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni, diretta dal dottor Alberto Pansadoro, terrà una conferenza rivolta a tutti i cittadini – l’ingresso è gratuito – e incentrata sui problemi urologici più comuni. Il dottor Pansadoro tratterà il tema ‘cos’è l’ematuria, il dottor Sebastiani parlerà delle infezioni delle vie urinarie, il dottor Cottini analizzerà la calcolosi vescicale e il dottor Cellini parlerà dei tumori della vescica. Dal Centro sociale e culturale per anziani di Terni giunge un ringraziamento «alla direzione dell’azienda ospedaliera che ha reso possibile tutto questo ed ai relatori».

