Terni, consegnata la Stella d’Oro al mondo della sanità

Un segnale di gratitudine e un riconoscimento per il lavoro che da mesi (e chissà per quanto tempo ancora) stanno svolgendo ai limiti delle proprie possibilità. Per questo la ‘Stella d’Oro 2020’, riconoscimento attribuito dalla Pro loco di Miranda e dal Comune di Terni, connesso all’accensione della stella cometa che guarda dall’alto la conca ternana, è stato assegnato martedì 8 dicembre a tutti gli operatori sanitari del territorio. La consegna si è svolta nei pressi del reparto di malattie infettive dell’azienda ospedaliera di Terni ed ha visto la presenza del presidente della Pro loco Moreno Sorgenti, del sindaco Leonardo Latini, del vice Andrea Giuli, del vice prefetto vicario Andrea Gambassi, del vescovo Giuseppe Piemontese e dei commissari straordinari dell’ospedale, Pasquale Chiarelli, e della Usl Umbria 2, Massimo De Fino, accompagnati da personale delle due aziende. Dopo la consegna, come da tradizione, è stata accesa la ‘stella di Miranda’ a distanza e tale resterà fino alla fine delle festività natalizie, dando un segnale di pace e speranza che quest’anno assume un valore ancora più forte e sentito. (foto Federica Liberotti)

«LA CITTÀ VI ESPRIME RICONOSCENZA. GRAZIE» – VIDEO

SPECIALE COVID – UMBRIAON