Terni, il premio Stella d’Oro agli operatori sanitari

Avrà un forte significato simbolico, in questo 2020, il premio Stella d’Oro, organizzato ormai da diversi anni da Comune di Terni e Pro Loco Miranda in occasione delll’accensione della grande stella cometa che caratterizza il Natale nella conca ternana, e destinato a chi, nel corso dell’anno, si sia distinto per meriti particolari. Andrà infatti a tutto il personale sanitario ternano.

La motivazione

«In questo 2020 che abbiamo tutti vissuto con difficoltà e in emergenza – spiega il vicesindaco Andrea Giuli – sono stati individuati quali destinatari del premio, simbolicamente, tutti gli operatori socio-sanitari, gli infermieri, il personale del 118, il personale medico delle strutture sanitarie territoriali e – più in generale, tutti coloro che operando in prima linea si sono impegnati con abnegazione nel soccorso e nel supporto delle persone colpite dalla pandemia». «Nello spirito più autentico della stella di Miranda, a maggior ragione quest’anno, la Pro Loco – dice il presidente Moreno Sorgenti – vuole essere vicina a tutti quegli operatori sanitari, agli uomini e alle donne che, tra tante difficoltà, stanno svolgendo in prima linea il loro dovere per la tutela di noi tutti».

La premiazione

La breve crimonia – che si svolgerà nel pieno rispetto delle ultime disposizioni in materia di contenimento del Covid-19 – avrà luogo martedì 8 dicembre alle 17.30, presso l’atrio coperto malattie infettive dell’ospedale Santa Maria, alla presenza di ristrettissime autorità. Il premio Stella d’Oro di Miranda sarà ritirato dal commissario straordinario Pasquale Chiarelli per l’azienda ospedaliera di Terni e dal commissario straordinario Massimo De Fino per l’Usl Umbria 2, accompagnati da quattro rappresentanti del personale sanitario. Parteciperanno il sindaco Leonardo Latini, il vicesindaco Andrea Giuli, il vice prefetto vicario di Terni Andrea Gambassi, il vescovo monsignor Giuseppe Piemontese e Moreno Sorgenti per la Pro Loco di Miranda.