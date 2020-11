Terni, consigliere comunale positivo al Covid

Quei sintomi lievi, poco più di un raffreddore, simili a quelli di una normale influenza, lo hanno spinto – intorno alla fine di ottobre – a mettersi a casa in auto isolamento, nella sua abitazione di Pracchia in Valserra. Scelta, a posteriori, decisamente azzeccata quella del consigliere comunale di Terni Luca Simonetti (M5s) che, a seguito del tampone, è risultato positivo al Covid nella giornata di giovedì. «Ho avuto qualche sintomo che nel frattempo si è andato attenuando – spiega – e la mia decisione è stata, visto il periodo, quella di restare a casa appena sono comparsi. Per questo, ma anche perché la mia ultima ‘uscita’ risale di fatto allo scorso 23 ottobre, i contatti avuti, e che comunicherò alla Usl, sono piuttosto limitati. Comunque sono in buone condizioni e spero, come per tutti coloro che sono stati colpiti dal virus, che tutto passi presto». In bocca al lupo.

