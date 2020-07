Terni, coppia positiva: altri 2 casi in famiglia

Due nuovi casi di coronavirus sul territorio comunale di Terni. Sono quelli emersi nella giornata di mercoledì. Le relative ordinanze di isolamento contumaciale sono state emesse nel corso della serata ed ora ai due è stata imposta la permanenza domiciliare. Si tratterebbe di una coppia di coniugi – marito e moglie, liberi professionisti di circa 60 anni – sui quali sono ora in corso accertamenti da parte dell’azienda sanitaria Usl Umbria 2 per comprendere tanto le ragioni alla base del contagio, quanto i contatti avuti dai due nel corso degli ultimi giorni. Entrambi avrebbero accusato sintomi lievi – febbrili e di carattere respiratorio – che il medico di famiglia ha inteso portare all’attenzione del servizio igiene e sanità pubblica del dipartimento di prevenzione Usl2, diretto dalla dottoressa Luisa Valsenti. La decisione è stata quella di procedere con il tampone, che ha poi dato esito positivo. La successiva indagine epidemiologica – contact tracing – ha consentito di individuare sei persone, già isolate e sottoposte a tampone giovedì mattina con risultati giunti nel giro di poche ore.

Gli esiti dello screening

Di queste sei persone una – la figlia della coppia – è risultata positiva al test; negative invece le altre cinque. Ma i positivi, nel contesto del nucleo familiare in questione, sono in tutto quattro visto che la madre della donna risultata affetta da Covid-19 unitamente al marito – un’anziana di circa 90 anni e brevemente transitata nei giorni scorsi all’ospedale di Orvieto -, si trova ricoverata presso il reparto di malattie infettive del ‘Santa Maria’ di Terni in quanto anche lei già risultata Covid+. Potrebbe essere proprio questa l’origine delle nuove positività. Ora l’indagine epidemiologica della Usl2 è destinata ad estendersi ulteriormente ed è facile prevedere che anche altre persone vengano sottoposte, a stretto giro, al tampone.

L’ultimo caso di Covid-19 riscontrato in città era stato quello relativo ad un uomo di nazionalità iraniana, lo scorso 26 giugno.

UMBRIAON – SPECIALE CORONAVIRUS