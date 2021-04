Terni, cordoglio per la scomparsa del Generale Pesce

del Cav. Pietro Nicoli

Vice presidente dell’associazione ‘Museo internazionale delle armi leggere’ di Terni

È scomparso il Brig. Gen. Guido Pesce, presidente onorario dell’associazione ‘Museo internazionale delle armi leggere’ di Terni (MIALT). Nato a Livorno, figlio di Generale, dopo il ginnasio frequenta la Scuola militare della Nunziatella dove consegue la maturità per poi entrare nell’Accademia militare di Modena.

Nominato Ufficiale dell’Esercito, viene assegnato all’Artiglieria missili contraerei per poi transitare nel costituendo Corpo tecnico dell’Esercito. Con il grado di Capitano, nei primi anni ’70 viene trasferito a Terni presso la Fabbrica d’armi dove ricopre vari incarichi fino a divenirne vice direttore con il grado di Tenente Colonnello. Successivamente viene trasferito a Roma per un importante incarico presso il Centro tecnico militare armi e munizioni.

Con il grado di Colonnello nel 1989 ritorna a Terni per assumere la direzione dello Stabilimento militare armamento leggero e quella del progetto Sidam. Nel 1991 lascerà la direzione dello Smal per trascorrere un breve periodo a Roma e quindi trasferirsi per quattro anni a Parigi in qualità di rappresentante in un gruppo di lavoro in ambito Nato. Terminata la missione all’estero, torna a Roma e lascia il servizio attivo con il grado di Brig. Generale.

Il Generale Pesce nella sua lunga permanenza a Terni ha dimostrato un forte attaccamento alla città ed al suo tessuto sociale tanto da farsi promotore dell’iniziativa museale. Infatti durante il suo incarico di direttore, intravide nella raccolta recnica dello Smal una potenziale fonte attrattiva per il bacino ternano. Questa sua idea venne portata all’attenzione del prefetto dell’epoca e coadiuvato dal Gen. Aldebrano Micheli, recentemente scomparso, ottenne l’autorizzazione da parte del ministero della Difesa ad istruire l’iter per la realizzazione del ‘Museo delle armi’ con il successivo coinvolgimento del Comune di Terni. Questo dette vita alla costituzione dell’associazione ‘Museo delle armi’ della quale ha ricoperto per più mandati la carica di presidente ed attualmente quella di presidente onorario.

Durante la presidenza dell’associazione, ha redatto varie pubblicazioni riguardanti la commemorazione di Elia Rossi Passavanti, il 150° anno dell’unità d’Italia ed il centenario della Prima Guerra Mondiale, nonchè organizzato importanti eventi culturali a favore della cittadinanza. L’associazione Mialt lo ringrazia per la dedizione con la quale si è costantemente speso per cercare di realizzare quello che ha sempre amato definire ‘un sogno’.