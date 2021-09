Terni, cordoglio per la scomparsa di Francesco Cicchella

Cordoglio a Terni per l’improvvisa scomparsa dell’ingegner Francesco Cicchella, 68 anni, già dirigente della Regione Umbria e ora in pensione. Se la sua competenza, unanimemente riconosciuta in materia ambientale, gli aveva consentito di guadagnare negli anni la stima di tanti colleghi, sono gli aspetti umani e caratteriali a mancare di più ai familiari e a tutti gli amici che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. I funerali del professionista ternano si terranno lunedì 27 settembre alle ore 10.30 presso la chiesa di San Paolo a Terni (zona Cesure).

