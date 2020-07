Terni, Cospea ricorda la tragedia di via Alfonsine

Terni non dimentica Marco Pelini, Alessio Venturi e Anthony Bernardi, i tre giovanissimi di Terni morti nella notte tra il 29 e il 30 luglio 2010 a causa di un tragico incidente stradale avvenuto in via Alfonsine, quando l’auto sulla quale viaggiavano prese fuoco. Nel decennale dal dramma gli amici del quartiere di Cospea, dove vivevano tutti e tre, hanno voluto ricordarli con un grande striscione affisso al cavalcavia di via Montefiorino. «10 anni son passati, impossibile dimenticare. Il vostro sorriso continuerà sempre a brillare» si legge. Anche davanti alla lapide in memoria dei tre adolescenti (che avevano tra i 16 e i 19 anni) un anonimo ha voluto lasciare un messaggio. «A volte mi soffermo e mi metto a pensare – si legge – . Penso a come qualcuno lassù abbia potuto permettere tutto ciò. La vostra prematura scomparsa ha colpito profondamente il mio cuore, quello di tutta una città. Spero solo che possiate continuare la vostra vita innocente e spensierata che questo mondo vi ha spezzato quella maledetta notte. Magari vi ritroverete in un mondo migliore, in un mondo fantastico, pieno di amore, pace e splendidi fiori. Questo è il mio piccolo pensiero anche se non vi conoscevo vi ricorderò. Magari un giorno ci rincontreremo tutti in quel mondo fantastico, colorato, pieno d’amore, pace e splendidi fiori». Una tragedia, quella di via Alfonsine, rimasta impressa nella mente di tutti gli abitanti del quartiere, ma anche di tantissime altri cittadini ternani.

