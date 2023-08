Terni, Covid: in due a giudizio per diffamazione contro il presidente dell’Ordine dei medici Donzelli

Secondo la procura di Terni, avrebbero diffamato il presidente dell’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, Giuseppe Donzelli, attraverso un comunicato stampa inviato nel gennaio del 2022 in materia di terapie e protocolli anti Covid, con particolare riferimento ai vaccini somministrati al tempo. Per questo un uomo di 63 anni e una donna di 60, entrambi originari della provincia di Roma, sono stati citati a giudizio di fronte al giudice di pace di Terni. La prima udienza del processo è stata fissata per il prossimo 21 novembre. I due sono difesi dall’avvocato Iveta Marinangeli del foro di Perugia. La vicenda trae origine dalla denuncia sporta dallo stesso presidente dell’Ordine, attraverso l’avvocato Francesco Salvatore Donzelli, a seguito del comunicato stampa in questione. Il documento riportava che «il presidente dell’Ordine dei medici Donzelli da un lato ha tentato apparentemente di ingraziarsi i sanitari e i medici di medicina generale dentro e fuori gli ospedali, dall’altro ha provato a nascondere le proprie responsabilità e inadempienze affermando che né agli ordini provinciali dei medici, né alla Federazione nazionale compete la redazione delle linee guida terapeutiche. Infine per chi non avesse capito il presidente Donzelli ha lanciato il diktat: i medici debbono eseguire le disposizioni dello Stato. Un avvertimento come nelle migliori dittature sudamericane e asiatiche».

