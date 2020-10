Terni, crescono i casi di Covid anche nella Usl

Crescono i positivi al Covid-19 in seno alla Usl Umbria 2 di Terni e cresce anche la preoccupazione del personale per la situazione in fase di evoluzione. Delle due positività fra il personale del servizio di igiene e sanità pubblica – dipartimento di prevenzione, si era già detto. Alla mattinata di mercoledì, nell’ambito dello stesso dipartimento ed in particolare fra chi lavora al secondo piano degli uffici Usl di via Bramante, il numero di dipendenti contagiati risulta salito ad almeno cinque unità. I tamponi fra il personale sono stati effettuati e di alcuni è già emerso l’esito, ma i timori sono collegati anche e soprattutto al ‘viavai’ che si registra presso quegli spazi della sede dell’azienda sanitaria. Che accolgono anche servizi al cittadino come il controllo micologico, vaccinazioni, sicurezza nei luoghi di lavoro, anagrafe canina e via dicendo. Servizi che, almeno fino a martedì, hanno visto la presenza di utenti. In questo senso l’auspicio è che si proceda, a fronte di un contesto che ha visto incrementare i casi, quanto meno ad una chiusura temporanea per procedere alla sanificazione degli ambienti. Posto che i lavoratori, in base ai dettami normativi sanciti in passato e in ragione dei compiti che svolgono, debbono proseguire finché ve ne sono le condizioni. I casi Covid vanno ovviamente ad aggiungersi ad un contesto operativo di difficoltà, segnato da personale numericamente esiguo e lavoro in costante aumento soprattutto in ragione dell’epidemia.

