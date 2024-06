Terni: dà di matto a San Giovanni, in un bar e al pronto soccorso. Arrestato 39enne

La segnalazione è scattata domenica pomeriggio in via Liutporando – quartiere San Giovanni – a Terni. Due uomini stavano discutendo animatamente, accusandosi a vicenda, e per questo la Volante della polizia di Stato si è portata sul posto. La questione, con l’intervento degli agenti, sembrava rientrata. Tanto che la pattuglia, dopo aver riportato la calma, ha ripreso il normale servizio. Invece poco dopo, da un bar di via Campofregoso, è arrivata una chiamata per un soggetto – poi rivelatosi uno dei due litiganti di via Liutprando, il 39enne di Narni R.D.M. – che aveva bevuto due birre, rifiutandosi di pagarle e insultando sia le bariste che i clienti. Gli agenti intervenuti lo hanno subito riconosciuto, cercando nuovamente di calmarlo. Ma il soggetto, che ha chiesto di essere condotto in ospedale, prima di salire sulla Volante ha dato in escandescenze, colpendo e ferendo gli agenti e piazzandosi in mezzo alla strada. Dopo vari tentativi, è stato fatto salire sul mezzo della polizia e una volta in ospedale, è successo di tutto: insulti agli operatori sanitari, aggressione ad un’infermiera nonostante gli stesse prestando le prime cure, lancio di urina. Fra l’altro la domenica, dall’alba alla sera (così come il sabato pomeriggio), il pronto soccorso del ‘Santa Maria’ non è ‘coperto’ dalla vigilanza privata. Alla fine il 39enne, già noto alle forze dell’ordine per condotte analoghe, è stato arrestato in flagrante per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e danneggiamento e condotto nelle camere di sicurezza della questura, dove finalmente ha acconsentito alla somministrazione di altri farmaci. A seguito della direttissima in tribunale, il giudice ha convalidato quanto eseguito dalla polizia di Stato e disposto la misura dell’obbligo di dimora a Terni e di permanenza notturna – dalle 22 alle 8 del mattino seguente – nella sua abitazione.

Condividi questo articolo su