Terni, dall’Ipsia arrivano le divise per lo staff di VivoGreen

Continua la collaborazione tra VivoGreen e le scuole superiori di Terni ed oggi porta a compimento un grande traguardo. Gli alunni della sezione moda dell’istituto Ipsia ‘Sandro Pertini’ di Terni hanno realizzato le divise ufficiali del punto vendita che i dipendenti avranno il piacere di indossare.

Il progetto

«Nel giugno del 2021 abbiamo avviato un concorso per la realizzazione del progetto grafico. Moltissime le proposte ricevute. Per noi è stato un grande piacere oltre che un segnale di intraprendenza che ci dimostra come i giovani siano sempre più interessati al mondo della sostenibilità», racconta l’ingegner Davide Milani, professore all’istituto tecnico tecnologico ‘Allievi-Sangallo’ di Terni ed ideatore del progetto VivoGreen. «La divisa vincitrice è stata realizzata e consegnata al negozio che ora è fiero di farla indossare al suo personale nonché di tenerne una in esposizione permanente per tutti i clienti che volessero ammirarla. Nonostante il periodo difficile a causa della pandemia da Covid-19, siamo fieri di essere riusciti a portare avanti un’iniziativa che permette ai giovani di realizzare concretamente ciò che stanno studiando e permette loro di interagire con il tessuto imprenditoriale del territorio». L’obiettivo di VivoGreen, oltre a quello della sostenibilità e del commercio sostenibile di prodotti di elevata qualità, «è quello di avvicinare i giovani, attraverso progetti concreti, alla realtà lavorativa che troveranno una volta diplomati promuovendo allo stesso tempo la cultura del riciclo, della riduzione dello spreco alimentare e dell’economia circolare. All’interno del punto vendita, inoltre, i ragazzi – conclude Milani – potranno dare uno sguardo al futuro dei negozi innovativi. Niente casse, niente file inutili, niente rifiuti».