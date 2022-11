Terni, danneggiata panchina in corso Tacito

Incidente intorno alle 7 di venerdì mattina in corso Tacito, in seguito al quale una panchina di travertino è rimasta seriamente danneggiata. Gli accertamenti sviluppati dalla polizia Locale di Terni hanno consentito di risalire al veicolo che ha causato il dann: si tratterebbe di un mezzo di una ditta di pulizie che aveva operato in orario notturno in corso Tacito e, andando via, ha colpito la panchina. Sono state contestualmente avviate le procedure amministrative per ottenere il risarcimento del danno. Sul posto per gli interventi di ripristino sono intervenuti anche gli operatori di Area Sicura.

