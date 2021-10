Terni, degrado urbano: volontari ‘Mi Rifiuto’ al lavoro a borgo Rivo

«In un tratto di circa 100 metri di strada potrebbe apparire anche difficile riuscire a recuperare una grossa quantità di rifiuti. Ma oramai è chiaro che la nostra città, ma soprattutto i nostri concittadini, non smetteranno mai di stupirci». Grazie alla nutrita presenza di alcune missionarie della vicina chiesa dei Mormoni, sabato mattina i volontari del gruppo civico Mi Rifiuto di Terni sono riusciti a recuperare oltre 10 sacchi di rifiuti, come al solito separati tra plastica, vetro, carta e indifferenziato, in via Baglioni, nel quartiere borgo Rivo.

Degrado urbano

«Una ‘menzione speciale’ va senz’altro alla grandissima quantità di brick di vino disseminati ovunque», evidenziano i volontari. «È sempre più evidente come il degrado urbano sia diretta conseguenza anche di un diffuso degrado sociale che abbatte ogni freno o inibizione verso la devastazione del territorio. Per questo continuiamo a ribadire l’importanza di ogni singolo gesto, di ogni azione individuale o collettiva che possa essere di fermo contrasto a tutte le forme di inciviltà. La nostra costante presenza sul territorio, se da una parte è indice di una ‘necessità’ ancora troppo evidente dall’altra vuole essere anche il segnale di una società civile che non si arrende e si attiva in modo concreto per restituire decoro a giardini, piazze e quartieri. Le porte del nostro gruppo sono sempre aperte a tutti coloro che intendono mettersi in gioco e partecipare concretamente alle nostre azioni di pulizia e sensibilizzazione».