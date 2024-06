Terni: ‘depressione stradale’ in via Damiano Chiesa. Scatta l’intervento

Intervento di polizia Locale, vigili del fuoco e Protezione civile comunale – servizio strade, nella prima serata di mercoledì a Terni, in via Damiano Chiesa (traversa di via Battisti). È stata infatti riscontrata, con le prime avvisaglie già dalla mattinata, una ‘depressione stradale’ in corrispondenza di un posto auto pubblico. Lo spazio è stato transennato e le auto limitrofe sono state fatte spostare, per consentire alla ditta privata – nella giornata di giovedì – di procedere alle necessarie verifiche, per capire se ci sia un rischio-voragine e, nel caso, quanto sia esteso anche in vista di un eventuale intervento.

