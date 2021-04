Terni, deruba donne fuori dai supermercati: patteggia due anni

Lo scorso febbraio era stato arrestato dagli agenti della terza sezione della squadra Mobile di Terni che avevano indagato su due furti commessi nel dicembre del 2020 nei confronti di altrettante donne – una 47enne ed una 87enne – nei parcheggi di due suprmercati di Terni. Mercoledì l’uomo, il 43enne ternano D.M., ha patteggiato una pena di due anni di reclusione di fronte al gip Barbara Di Giovannantonio e al pm Matthias Viggiano. Era accusato di furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito.

I ‘colpi’

Il 16 dicembre 2020 il 43enne aveva rubato la borsa che una 47enne aveva lasciato nell’auto, utilizzando poi la carta di debito della vittima per effettuare dei prelievi presso lo sportello bancario di via Brodolini. Due giorni dopo il soggetto era di nuovo entrato in azione nei pressi di un supermercato, asportando un’altra borsa dalla Fiat Panda di una 87enne. Un ‘colpo’ importante, visto che in quella borsa c’erano 1.400 euro in contanti. Dopo un periodo trascorso in carcere, D.M. – difeso dall’avvocato Francesco Mattiangeli – si era visto concedere gli arresti domiciliari.