L’appuntamento era per sabato all’ingresso della scuola – l’ITT ‘Allievi-Sangallo’ di Terni (un tempo ITIS) – che tante mattine li aveva visti entrare insieme, magari di corsa per arrivare in classe prima del suono della campanella. E anche questa volta sono entrati nella ‘loro’ aula, occupando gli stessi posti di un tempo, per ricordare ciò che è stato e, soprattutto, celebrare un grande traguardo: 50 anni dal diploma di perito tecnico elettronico datato 1975. I ‘ragazzi’ sono quelli della classe 5°B e ritrovarsi, per loro, è stato un grande piacere, fra amicizia, ricordi ed emozioni. «Siamo sempre rimasti in contatto tramite un gruppo Whatsapp – spiegano – che ci permette di sentirci più volte al giorno. Questo è un modo per ricordare la nostra classe, la nostra amicizia e i bellissimi tempi vissuti insieme». All’evento erano presenti Luciano Marchegiani, Gianvito Votoni, Roberto Ungari, Domenico Ripanti, Fausto Onori, Walter Traccheggiani, Mario Rosati, Alberto Stramaccioni, Paolo Rompietti, Walter Pacifici, Stefano Pernazza e Carlo Grifoni.

LE FOTO