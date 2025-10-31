Di padre in figlia, il passaggio di consegne è un’emozione. Giovedì la questura di Roma e il suo questore Roberto Massucci – già questore di Terni – hanno celebrato il saluto alla polizia di Stato del dirigente Moreno Fernandez, ternano e per anni operativo nella questura di via Antiochia.

E lo hanno fatto con un video in cui, via radio, papà Moreno ‘passa le consegne’ alla figlia Giulia, commissario frequentatrice del corso di formazione presso la scuola superiore di polizia. In un crescendo di emozioni che le parole possono spiegare solo in parte. Dopo 35 anni di servizio, il saluto del dirigente ma anche la consapevolezza che i valori e l’impegno proseguono, di padre in figlia, come in una grande famiglia. Di seguito il post e il video della questura di Roma.