Terni dice addio ad Alessandro Angelella: brillante ingegnere ed esempio di forza

Terni piange il brillante ingegnere Alessandro Angelella, scomparso alla giovane età di 34 anni nella notte fra sabato e domenica. È venuto a mancare presso l’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni dove si trovava ricoverato a causa di una feroce malattia. Figlio del professore di educazione fisica Romolo Angelella, Alessandro verrà ricordato come un esempio di forza per tutti. Mai spaventato dalle diagnosi ricevute, ha continuato a dimostrare il proprio valore anche durante il difficile periodo di cure. Recente vincitore del premio ‘Franco Maroni’ indetto dal Lions Club Terni Host con il progetto ‘Dinamica delle acque’, Alessandro nel corso della propria carriera lavorativa ha realizzato numerosi progetti nell’ambito dell’ingegneria idraulica, nutrendo per la sua amata città ambiziose opere e idee che verranno portate avanti dalla famiglia con l’aiuto della comunità. Una sincera gratitudine viene espressa dai genitori verso tutto il personale del Consorzio di Bonifica Tevere Nera, presso cui Alessandro lavorava. Un sentito ringraziamento è invece rivolto al reparto di oncologia medica dell’ospedale di Terni. I funerali si terranno lunedì 11 ottobre alle ore 14.30 nella chiesa di Santa Maria Regina, a Terni.

‘Ciò che separa i vincitori dai perdenti è il modo in cui una persona reagisce alle avversità del destino’