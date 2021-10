Terni dice addio ad Angelo Vincenti, frate e docente stimato

Se n’è andato all’età di 86 anni Angelo Vincenti, ex docente di filosofia al liceo classico ‘Tacito’ e frate dell’Ordine degli Agostiniani. Aveva 86 anni.

Il ricordo

A ricordarlo, fra gli altri, è il consigliere comunale Alessandro Gentiletti: «Ci lascia un’altra figura storica della nostra città. Docente di storia e filosofia del liceo classico di Terni per oltre vent’anni, frate dell’Ordine Agostiniano, dove era conosciuto con il nome di Alipio, per molti anni prete nella parrocchia di San Pietro di Terni insieme a Luigi Montanari. Lo ricordo come un uomo colto, gentile e riservato, appassionato di motori e Formula Uno, col quale ho trascorso da ragazzo molti momenti di interessante dibattito e confronto, spesso anche da prospettive diverse. La mia gratitudine per quanto ha donato a me, alla città e a chi lo ha conosciuto. Le condoglianze alla comunità Agostiniana, ai suoi fratelli di Cascia, alla nostra diocesi, alla sua famiglia e ai suoi studenti».