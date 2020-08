Terni dice addio ad Italo Pellegrini

«Persona di valore e di valori, appassionato di musica, giornalista dal 1961, poliedrico, concreto, arguto ed elegante nei modi trasfondeva queste suo modo di essere anche nello scrivere». Così Confartigianato Terni ricorda la figura di Italo Pellegrini, scomparso all’età di 97 anni: «Era uno dei migliori rappresentanti di una generazione di ternani che con impegno personale e lavoro quotidiano ha contribuito, attraverso la ricostruzione e la riconversione industriale, a rendere Terni per quello che è oggi».

Il lutto e la carriera

«Di lui – il pensiero di Confartigianato – si può dire che non ‘ha vissuto a Terni’, ma che ‘ha vissuto Terni’ avendo condotto una vita sempre strettamente legata al nostro territorio. Sono tantissime le persone che raccontano di lui un aneddoto o che lo ricordano impegnato con la medesima passione in piccoli o grandi ruoli o iniziative: giovane avvistatore dei bombardieri a Montecampano, corrispondente da Terni de ‘La Gazzetta dello sport’ per tanti anni, direttore della testata giornalistica ‘Teleterni’, conduttore televisivo di programmi di arte e cultura, organizzatore del teatro delle marionette per diffondere la conoscenza delle opere liriche, le quali conosceva integralmente a memoria in gran numero.

Le doti

Pellegrini «aveva avuto modo di essere apprezzato dando prova delle sue grandi doti organizzative prima alla Camera di Commercio di Terni, quale responsabile dell’albo artigiani e poi in Confartigianato Terni come direttore della testata ‘Confartigianato Informazioni’, animatore del gruppo provinciale panificatori, di quello autoriparatori e coordinatore di Anap Confartigianato. Tutti lo continuavano a chiamare ‘cavaliere’, anche se gli era stato riconosciuto il titolo di commendatore». Vengono ricordate le sue «innumerevoli le iniziative editoriali e culturali e gli eventi da lui ideati e realizzati, tra cui ci piace ricordare la mostra dei presepi artigiani che è ormai una tradizione ed giunta alla XXI edizione. Confartigianato Terni stringe in un forte abbraccio il figlio Paolo e tutta le famiglia Pellegrini in questo momento di dolore».