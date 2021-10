Terni dice addio all’imprenditore Maurizio Vittori

Cordoglio a Terni per la scomparsa – avvenuta mercoledì – dell’imprenditore Maurizio Vittori, 70 anni, protagonista nel settore della meccanica e presidente della Interamna Acciaio Srl: una realtà con commesse su tutto il territorio nazionale e impegnata, a Terni, nei cantieri della fontana di piaza Tacito e del parco di Cardeto. Molto conosciuto in città e non solo, stimato e ricordato da tutti come un uomo dai forti valori, oltre che per le particolari capacità manageriali, Vittori ha saputo lasciare un’impronta indelebile nella conduzione della sua attività. I funerali si terranno venerdì mattina alle ore 10 nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù, a Terni.

